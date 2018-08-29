Кабинет министров Украины внес изменения перечень товаров, которые запрещено ввозить из России.

Согласно постановлению, принятому 29 августа перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации дополнен цементными клинкерами. Это промежуточный продукт при производстве цемента.

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России".

В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.

Ранее мы сообщали, что в силу вступили новые санкции США против России.