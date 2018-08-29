Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 августа, сообщает УНИАН.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не стал отвечать на вопросы журналистов после заседания правительства.

Таким образом, он не прокомментировал данный вопрос.

В то же время, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook, со ссылкой на другие СМИ, сообщила о продлении спецобязательств до 1 октября.

Ранее мы сообщали, что Кабмин расширил список запрещенных товаров из России.