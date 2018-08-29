При помощи нумерологии можно легко привлечь деньги. Главное - знать, как это сделать. Об этом пишет Тakprosto.

Например, ваша дата рождения - 3 июля 1968 года. Сначала определите все необходимые слагаемые: 3 + 7 + 1968 = 1978. Затем сложите все одиночные цифры: 1 + 9 + 7 + 8 = 25. Сократите до одной цифры: 2 + 5 = 7.

Теперь, когда вы вычислили свою цифру, узнайте, какую работу вам следует выполнять, что нужно делать, чтобы привлечь богатство.

1

Люди с такой цифрой, как правило, амбициозные, сильные характером, явные лидеры. Чтобы привлечь богатство, им нужно развивать чувство юмора и быть лояльными к окружающим, вести активную жизнь. Лучшим днем для решения всех проблем у этих людей выступает среда. Именно в этот день нужно вести важные переговоры и заключать договоры.

Негативные вибрации: эгоизм, гордыня, хвастливость.

Талисманы: Солнце, Дракон, Орел.

2

Таким людям следует работать не в одиночку, а в коллективе. Развивая в себе общительность, заботу, доброту, тебе удастся обрести необходимое для работы с энергией богатства чувство ритма. Подписывая соглашения или договора, старайся это делать двумя пальцами. Это твой ключ к привлечению денежного потока.

Негативные вибрации: повышенная чувствительность, неспособность к риску, склонность к самоуничтожению, безволие, трусость.

Талисманы: меч Алексиса, талисман Тора, талисман богатства.

3

Вы обладаете врожденной интуицией, энтузиазмом, довольствуешься тем, что имеете. Вам следует развивать голос и воображение, обзавестись большим количеством друзей. Ориентируйтесь только на свое предчувствие. Опасайтесь воды, ведь эта стихия может стать огромным препятствием на пути к денежным потокам для "троек".

Отрицательные вибрации: ревнивость, болтливость, нетерпеливость, некритичность.

Талисманы: молот Тора, Дракон, Орел, талисман изменения событий, талисман Рода.

4

Этим людям следует развивать серьезность, терпеливость, сознательность. Планируйте только длительные проекты, откажитесь от кратковременных перспектив. Несмотря на врожденные задатки к умственному труду, не стесняйтесь работать руками. Берегите заработанные деньги, вкладывайте в дом и семью, остерегайтесь азартных игр.

Отрицательные вибрации: стремление командовать, критичность, давление на других, лень, нетерпеливость, несговорчивость.

Талисманы: черепаха, талисман богатства, талисман Дракона, талисман Орла, звезда удачи, талисман божественной помощи.

5

Вам следует подобрать такую работу, где можно будет уйти и прийти, когда хотите. Финансовый успех придет в результате сотрудничества с другими людьми. Не бойтесь менять сферы деятельности, посещайте новые места: рутина быстро надоедает "пятеркам". Избегайте употребления наркотиков, алкоголя.

Отрицательные вибрации: безответственность, равнодушие.

Талисманы: неразменный рубль, звезда удачи, талисман Орла, талисман Дракона, "золотые талисманы" Сирин и Симаргл, талисман богатства.

6

Вам следует служить другим. Для создания благоприятной энергетики привлечения денег обратите внимание на свое окружение. Не бойтесь пользоваться тем, что вы симпатичен и открыт; люди будут думать, что вы справедливый и способен успешно разрешать споры. Ваш финансовый успех последует из всех занятий, связанных с домом, учебными заведениями, общественной работой, образованием.

Отрицательные вибрации: гордость, бездушие, вмешательство в чужие дела, упрямство, подавление других.

Талисманы: Дракон, Орел, "золотые талисманы" Сирин и Симаргл, талисман богатства, талисман неразменный рубль, талисман Хорса, талисман благоприятствования.

7

Вы постоянно ищете новые знания, любите получать новые сведения. Семерка - цифра одиночек: вы наверняка любите проводить много времени наедине с собою.

Для привлечения богатства используйте это время во благо, читая, размышляя, учась, изобретая что-то новое. Ни в коем случае не занимайтесь физическим трудом: так денег вы не заработаете. Деловое лидерство не для вас, успех может прийти в результате кропотливой, индивидуальной, профессиональной работы. Вы самоуверены, уравновешены, обладаете неординарными ментальными способностями.

Отрицательные вибрации: нетерпеливость, склонность к меланхолии, алкоголизму, скрытность, отстраненность.

Талисманы: талисман богатства, талисман Дракона, талисман Орла, талисман счастья.

8

Ваш путь к обогащению непрост; финансовый успех приходит как результат приложенных усилий, направленных на увеличение своего благосостояния. Вам следует научиться работать для других.

Стремитесь попасть в большой бизнес, потому что, когда ты начнешь работать в крупной компании, твой кошелек сразу приятно потолстеет. Чтобы достигнуть этой цели, потребуются здравый смысл, смелость принятия решений, твердые принципы. Развивайте в себе ораторские способности: слушая ваши пламенные речи, у многих рука потянется к бумажнику.

Отрицательные вибрации: чрезмерная амбициозность, пренебрежение здоровьем, нетерпимость, злоупотребление властью, бессмысленная расточительность, скупость.

Талисманы: талисман Хорса, талисман "Бог кельтов", кельтский лучезарный крест, талисман богатства, звезда удачи, талисман Орла.

9

Развивайте в себе терпимость и понимание проблем окружающих. Старайтесь помогать и советовать другим, как решить финансовые проблемы, вдохновляйте их на трудовые подвиги.

Не требуйте для себя власти, безграничного обладания определенными вещами, а также пылкой любви со стороны сотрудников. Вы можете значительно повысить материальное благополучие, занимаясь благотворительной деятельностью, связанной с работой в медицинских учреждениях и некоммерческих организациях.

Отрицательные вибрации: озлобленность, скупость, уныние, робость, неопределенность, нерешительность.

Талисманы: талисман богатства, талисман Орла, "золотые талисманы" Сирин и Симаргл.

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