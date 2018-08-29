В Средиземном море вспыхнул лайнер с тысячей пассажиров (фото) [ Редактировать ]
У берегов Греции на грузопассажирском лайнере, перевозившем более тысячи человек, произошел пожар.
Так, в ночь на 29 августа на судне Eleftherios Venizelos, которое следовало в Средиземноморье с острова Идра на остров Крит, разгорелся пожар, вспыхнувший в отделении для стоянки автомобилей, сообщает местное издание protothema.gr.
В результате пожара никто не пострадал, все пассажиры были благополучно эвакуированы.
Причина пожара пока остается неизвестной. Предполагается, что возгорание началось с одного из автомобилей.
Всего судно перевозило 1016 человек, 200 авто, в том числе грузовики.
до этого в Средиземном море затонул корабль с беженцами.
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