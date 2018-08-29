Ани Лорак отправила дочь к мужу (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак, несмотря на истории о "похождениях" ее мужа Мурата Налчаджиоглу с киевской тусовщицей Яной Беляевой, отпустила к нему дочь.
Оказалось, что пока Каролина на гастролях, маленькая София теперь сопровождает отца практически всюду.
Это выяснилось после того, как Мурат опубликовал фото, на котором изображен в компании дочери в Instagram. При этом сам он от объяснений воздержался.
Живут ли Каролина с Муратом сейчас вместе, не знают даже близкие, но тот факт, что певица не против его встреч с дочкой, может свидетельствовать о том, что даже на возможные разногласия, супруги нашли общий язык.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
При этом 15 августа Ани Лорак с мужем отметили фаянсовую свадьбу.
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