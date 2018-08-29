В Харькове насмерть разбился ребенок [ Редактировать ]
В Харькове четырехлетний мальчик выпал из окна и разбился насмерть. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Около 11.00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что из окна шестого этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.
"По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что детская кроватка находилось у открытого окна. Мать мальчика находилась дома. Она спала", - говорится сообщении.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что 11-месячный мальчик утонул в кастрюле.
по теме
11-месячный мальчик утонул в кастрюле
В Беляевском районе Одесской области погиб 11-месячный мальчик
Сбор картофеля обернулся для девочки вскрытием черепа
Под Ривне 14-летняя девочка попала в отсек картофелекопалки во время сбора урожая
Мужчина со шрамом на лице похитил 5-летнего мальчика
Во вторник, 28 августа, в Терновском районе Кривого Рога человек похитил 5-летнего мальчика
В Хургаде из-за загадочной смерти туристов эвакуировали отель
На курорте на египетском побережье Красного моря в Хургаде произошло ЧП из-за которого эвакуировали постояльцев
Под Полтавой ребенок погиб во дворе собственного дома
В воскресенье, 26 августа, в селе Рокитное Кременчугского района Полтавской области погиб десятилетний ребенок