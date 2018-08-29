В Харькове четырехлетний мальчик выпал из окна и разбился насмерть. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Около 11.00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что из окна шестого этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что детская кроватка находилось у открытого окна. Мать мальчика находилась дома. Она спала", - говорится сообщении.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том, что 11-месячный мальчик утонул в кастрюле.