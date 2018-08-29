В Одессе издевались над детьми 6 и 4 лет.

В Одессе вскрылась шокирующая ситуация - несовершеннолетние подростки, пользуясь безнаказанностью, насилуют живущих по соседству детей.

Об этом сообщил советник председателя Одесской облгосадминистрации Артем Поланский в Facebook.

"Частный дом две семьи, два входа. Первая семья - мать одиночка, двое детей, 6 и 4 года. Вторая семья - пять детей, от нуля до 15. Папа в СИЗО, подозрение на убийство. Мама на домашнем аресте. Регулярно дети из второй семьи насилуют соседских детей", - рассказывает он.

"Мать второй семьи не обращает никакого внимания, более того, каждый раз парирует "вы нам ничего не сделаете, у нас все схвачено...Чудовищная ситуация. Ночью дал информацию в городскую службу по делам детей. Сегодня будет выезд, разумеется - с полицией. Но ведь не может быть никакого наказания для 7-14 летних за сексуальное насилие", - пишет Поланский.

Мама первой семьи круглосуточно следит за своими, чтобы не случилось горе.

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