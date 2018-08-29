Ведущий и актер Сергей Притула предпочитает скрывать личную жизнь. Но в день годовщины свадьбы, ведущий растрогал и удивил подписчиков откровенным признание в любви на своей странице в Facebook.

Сергей Притула впервые показал лицо своей дочери. Артист опубликовал фото, на котором позирует со своей супругой и дочерью Соломией.

До этого Притула скрывал лицо младшего ребенка.

Под снимком Сергей написал трогательное поздравление супруге Екатерине:

Нашей семье сегодня исполнилось 3 года! Этот день мы прожили празднично! До последней минуты. Люблю тебя, Катюша! Все, что мы с тобой делаем вместе, мне очень нравится: Соломийка, телеверсия "Вар'яти-шоу", праздники, будни, путешествия! С тобой даже ссориться - одно удовольствие;)! Рад быть твоей половинкой! Давай не останавливаться! Люблю!

Ранее Притула рассказал о выходке сыне.