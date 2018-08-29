Сергей Притула впервые показал лицо дочери (фото) [ Редактировать ]
Ведущий и актер Сергей Притула предпочитает скрывать личную жизнь. Но в день годовщины свадьбы, ведущий растрогал и удивил подписчиков откровенным признание в любви на своей странице в Facebook.
Сергей Притула впервые показал лицо своей дочери. Артист опубликовал фото, на котором позирует со своей супругой и дочерью Соломией.
До этого Притула скрывал лицо младшего ребенка.
Под снимком Сергей написал трогательное поздравление супруге Екатерине:
Нашей семье сегодня исполнилось 3 года! Этот день мы прожили празднично! До последней минуты. Люблю тебя, Катюша! Все, что мы с тобой делаем вместе, мне очень нравится: Соломийка, телеверсия "Вар'яти-шоу", праздники, будни, путешествия! С тобой даже ссориться - одно удовольствие;)! Рад быть твоей половинкой! Давай не останавливаться! Люблю!
по теме
"Папины дочки": звезда сериала удивила откровенным фото
Некоторые звезды, которых мы видим по телевизору детьми, с возрастом меняются до неузнаваемости.
Светлана Лобода поразила фигурой в обтягивающем платье
Недавно родившая Светлана Лобода быстро вернулась в форму и радует поклонников красивой фигурой
По стопам мамы: 13-летняя дочь Поляковой шокировала горячим фото
Популярная украинская певица Оля Полякова часто публикует пикантные снимки на своей странице в Instagram.
"Копия мамы": Тина Кароль показала родителей (фото)
Украинская певица Тина Кароль на странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографией родителей
Настя Каменских "засветила" грудь (фото)
Украинская певица Настя Каменских поделилась фото в необычном наряде с глубоким декольте