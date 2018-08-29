В Харьковском метрополитене на платформе станции "Держпром" неизвестный мужчина ударил ножом женщину и скрылся.

Так, вечером 28 августа между неизвестным мужчиной и 38-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ее ножом. В результате происшествия женщина была госпитализирована с резаной раной плеча, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Теперь правоохранители разыскивают злоумышленника.

До этого, 20 августа, неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу.