В метро Харькова изрезали женщину [ Редактировать ]
В Харьковском метрополитене на платформе станции "Держпром" неизвестный мужчина ударил ножом женщину и скрылся.
Так, вечером 28 августа между неизвестным мужчиной и 38-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ее ножом. В результате происшествия женщина была госпитализирована с резаной раной плеча, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Теперь правоохранители разыскивают злоумышленника.
До этого, 20 августа, неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу.
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