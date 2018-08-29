В России разбился самолет-амфибия [ Редактировать ]
В Нижнетавдинском районе Тюменской области России частный самолет-амфибия потерпел крушение при взлете из озера Лесное. Об этом сообщает ТАСС.
"В среду в 12:00 (10:00 по киевскому времени) с озера Лесное в Нижнетавдинском районе должен был взлететь самолет-амфибия. Но он не взлетел, на связь не вышел", - сообщили в пресс-службе.
Козеру был направлен вертолет Ми-8, который обнаружил самолет, разбившийся в 300 метрах от берега.
Как сообщается, на борту самолета-амфибии находился только пилот, который остался жив.
Напомним, что в небе над Россией загорелся пассажирский самолет.
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