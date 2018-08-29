В Украине резко подорожал бензин [ Редактировать ]
В среду, 29 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 копейки за литр. Об этом пишет UBR.
Ключевым фактором подорожания стал резкий рост цен в пределах группы "Приват": "Авиас" и "Укрнафта". Они повысили стоимость литра всех видов топлива сразу на 1 гривну.
Кроме "приватовских" заправок, подтянули цены в пределах 10-24 копеек ряд других сетей: "Катрал", Mango и Amic. Таким образом средняя цена А95 бензина подскочила до 30,08 гривен/литр. А дизелем заправляют в среднем по 27,88 гривен/литр.
Подорожание эксперты объясняют преимущественно ростом курса доллара.
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