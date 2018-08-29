В среду, 29 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 копейки за литр. Об этом пишет UBR.

Ключевым фактором подорожания стал резкий рост цен в пределах группы "Приват": "Авиас" и "Укрнафта". Они повысили стоимость литра всех видов топлива сразу на 1 гривну.

Кроме "приватовских" заправок, подтянули цены в пределах 10-24 копеек ряд других сетей: "Катрал", Mango и Amic. Таким образом средняя цена А95 бензина подскочила до 30,08 гривен/литр. А дизелем заправляют в среднем по 27,88 гривен/литр.

Подорожание эксперты объясняют преимущественно ростом курса доллара.