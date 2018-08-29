Начало сентября - один из самых стрессовых периодов для нашего организма. Избежать плохого настроения и стрессов поможет правильное питание. Некоторые продукты могут повысить настроение и жизненный тонус. Об этом пишет Foodandmood.

Шпинат

В шпинате содержится фолиевая кислота, которая уменьшает уровень стресса и снижает депрессивные проявления. В шпинате также много магния, который успокаивает нервную систему и настраивает человека на положительный лад.

Рыба

Морская рыба содержит множество омега-3 жирных кислот, которые улучшают мозговую деятельность, повышают настроение и нормализуют все внутренние процессы в организме. Хорошая память, концентрация и успехи на работе - залог вашего положительного состояния и повышения настроения.

Орехи

Отличное средство, которое повысит настроение достаточно быстро, должно быть всегда у тебя под рукой. Помимо упомянутых выше жирных кислот, орехи содержат много витаминов В и Е, которые борются со стрессом, улучшают внешний вид и повышают самооценку.

Молоко

Молоко - источник кальция и витаминов D, В2, В12, которые борются со стрессом и плохим настроением. Не зря стакан теплого молока положен перед сном - напиток, который расслабит и снимет напряжение мышц.

Чеснок

Чеснок, несмотря на свой запах и пряный вкус, которые не позволяют съесть его много, даже в небольшой дозе имеет большую концентрацию антиоксидантов. Вещества, входящие в состав чеснока, способны отразить атаку вирусных заболеваний, а в здоровом теле и здоровый дух, и хорошее настроение, и бодрость. Депрессии и стрессу - не пробиться.

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