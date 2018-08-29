На Прикарпатті освітяни вийшли на протест. Кілька сотень педагогів перекрили дорогу в місті Рогатин. Вимагали погасити заборгованість із заробітної плати. Без грошей педагоги вже два місяці. За цей час набігло майже десять мільйонів гривень.

За словами місцевих чиновників - така ситуація виникла через недостатність державного фінасування. Субвенцію, яку вони отримали на цей рік - 65 мільйонів гривень - не покриває всіх витрат. Аби вкластися в ці кошти їм потрібно звільнити 250 працівників або закрити вісімнадцять шкіл.

"Міністерство освіти в листопаді ввело нову форму розрахунку освітянської субвенції, яка привела до того що в нас щомісяця не вистачає заробітньої плати. Наведу приклад якщо у 2017 освітянська субвенція була близько 75 млн грн. А анонсоване підвищення з січня 20%. і на 18 рік дали освітянської субвенції 65 млн", - говорить Тарас Стасів, голова профспілки працівників освіти Рогатинського району.