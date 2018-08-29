Освітяни Прикарпаття вийшли на протест [ Редактировать ]
На Прикарпатті освітяни вийшли на протест. Кілька сотень педагогів перекрили дорогу в місті Рогатин. Вимагали погасити заборгованість із заробітної плати. Без грошей педагоги вже два місяці. За цей час набігло майже десять мільйонів гривень.
За словами місцевих чиновників - така ситуація виникла через недостатність державного фінасування. Субвенцію, яку вони отримали на цей рік - 65 мільйонів гривень - не покриває всіх витрат. Аби вкластися в ці кошти їм потрібно звільнити 250 працівників або закрити вісімнадцять шкіл.
"Міністерство освіти в листопаді ввело нову форму розрахунку освітянської субвенції, яка привела до того що в нас щомісяця не вистачає заробітньої плати. Наведу приклад якщо у 2017 освітянська субвенція була близько 75 млн грн. А анонсоване підвищення з січня 20%. і на 18 рік дали освітянської субвенції 65 млн", - говорить Тарас Стасів, голова профспілки працівників освіти Рогатинського району.
по теме
У Німеччині поліція арештувала підозрюваних у скандальному вбивстві
У німецькому Хемніці двоє людей дістали поранення через сутички правих та їхніх противників. Там другий день не вщухають протести через смерть 35-річного німця
У Києві протестують проти зведення гуртожитку
Студентський гуртожиток упритул до будинків. Жителі столичної Русанівки дізналися, що керівництво місцевого вишу планує звести поряд багатоповерхівку для студентів
Беспорядки в Германии: радикалы требуют наказать убийц немца
Беспорядки в немецком Хемнице. Правые радикалы вышли на улицы в знак протеста против убийства местного жителя. Не обошлось без стычек с полицией
Прикарпатье приходит в себя после разрушительных ливней
Ивано-Франковская область приходит в себя после проливных дождей. Стихия бушевала в регионе на выходных и наделала много бед. Ливни затопили села и города, спровоцировали оползни. Не обошлось без жертв
В Молдове разогнали антиправительственный митинг
Полиция разогнала антиправительственный митинг в центре Кишенева - из-за подготовки к празднованию Дня Независимости Молдовы.