На Львівщині підлітки загинули у аварії скутера та авто [ Редактировать ]
І ще одна смертельна ДТП на Львівщині, загинули двоє молодих хлопців. Опівночі на сільській дорозі у Бродівському районі - зіткнулися "Рено" та скутер, на якому їхали місцеві жителі 18 та 19 років.
В обласному управлінні поліції повідомили, що за кермом іномарки був нетверезий співробітник правоохоронних органів. В поліції розпочали службову перевірку щодо поліцейського.
Його затримали, якщо провину правоохоронця доведуть, він сяде за грати на 10 років.
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