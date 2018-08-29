І ще одна смертельна ДТП на Львівщині, загинули двоє молодих хлопців. Опівночі на сільській дорозі у Бродівському районі - зіткнулися "Рено" та скутер, на якому їхали місцеві жителі 18 та 19 років.

В обласному управлінні поліції повідомили, що за кермом іномарки був нетверезий співробітник правоохоронних органів. В поліції розпочали службову перевірку щодо поліцейського.

Його затримали, якщо провину правоохоронця доведуть, він сяде за грати на 10 років.