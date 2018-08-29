Українець загинув в ДТП у Польщі, ще один травмований. Напередодні поблизу міста Мислібуж, на північному заході країни - "Мерседес-Спрінтер" протаранив припарковане авто працівників дорожньої служби.

Загиблий був пасажиром мікроавтобуса. Водій-поляк, ще один пасажир і двоє дорожників, що викошували траву на узбіччі - отримали травми.

За попередньою інформацією, водій "Мерседеса" обганяв ваговіз і не встиг загальмувати перед автомобілем спецслужби.