У Польщі українець загинув у аварії [ Редактировать ]
Українець загинув в ДТП у Польщі, ще один травмований. Напередодні поблизу міста Мислібуж, на північному заході країни - "Мерседес-Спрінтер" протаранив припарковане авто працівників дорожньої служби.
Загиблий був пасажиром мікроавтобуса. Водій-поляк, ще один пасажир і двоє дорожників, що викошували траву на узбіччі - отримали травми.
За попередньою інформацією, водій "Мерседеса" обганяв ваговіз і не встиг загальмувати перед автомобілем спецслужби.
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