І знову обшуки в окупованому Криму. О сьомій ранку російські силовики вдерлися до помешкання Ольги Павленко - активістки Українського культурного центру, заснованого три роки тому.

Фсб-шники надали санкцію суду на трус, але причин не пояснили. Після обшуку забрали всю оргтехніку. Ольга залишилася вдома. У квітні її та ще одну активістку Центру вже викликали на так звану "бесіду" до прокуратури Сімферополя.

Там цікавилися роботою об'єднання та випуском газети "Кримський терен". Українки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

"Суть постановления, что некая група терористическая, украинская, готовила здесь покушение на убийство некоего человека, и меня подозревают с этой групой террористичекой. Которая в России запрещена. Это "Правый сектор". Подозреваюсь в связях с "Правым сектором", - говорить Ольга Павленко, кримська активістка.