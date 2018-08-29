Так зване "шкільне перемир'я", яке мало б розпочатися на сході сьогодні опівночі - так і не настало. Від початку доби - окупанти не припинили атак на опорні пункти Збройних Сил.

З великокаліберних кулеметів та гранатометів - били поблизу Кримського, Гнутового, Новотошківського і Талаківки. Попередня доба на Донбасі - минула без втрат. Російські найманці понад три десятки разів обстріляли позиції українських військових.

Прицільно атакували з БМП, гранатометів і кулеметів. На окремих напрямках - із танків та ствольної артилерії. Зокрема, гаряче було біля Новолуганського, Троїцького, Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного.