Україна відправляє на "Оскар" фільм Сергія Лозниці "Донбас". Таке рішення ухвалив Український Оскарівський комітет. стрічку висунуть на премію у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах та розповідає про події на Сході України.

Прем'єра стрічки відбулася Каннському кінофестивалі, де в рамках програми "Особливий погляд" "Донбас" отримав приз за режисуру.