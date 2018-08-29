Україна відправить на "Оскар" фільм про війну на Донбасі [ Редактировать ]
Україна відправляє на "Оскар" фільм Сергія Лозниці "Донбас". Таке рішення ухвалив Український Оскарівський комітет. стрічку висунуть на премію у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах та розповідає про події на Сході України.
Прем'єра стрічки відбулася Каннському кінофестивалі, де в рамках програми "Особливий погляд" "Донбас" отримав приз за режисуру.
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