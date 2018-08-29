Від Києва до Одеси: чоловік відправився у подорож Дніпром на SUP-борді [ Редактировать ]
Триває перша в Україні одиночна експедиція Дніпром із Києва в Одесу на надувній дошці. Старувала вона 14 серпня. Мандрівник Антон Бондаренко вже подолав половину відстані. І ось сьогодні він пришвартувався на відпочинок до свого рідного берега - Запоріжжя.
Експедиція на сапборді триває вже два тижні. За плечими Антона з півсотні кілометрів. Та ще більше - вражень. Каже, за цей час зустрів чимало добрих людей, які радо йому допомагали.
"По этим плитам очень скользко. Я бы не смог сюда причалить, если бы не вот этот человек…а как вас зовут, скажите? - Виктор! - Виктор? Меня Антон".
Не минулося в подорожі й без курйозів - каже Антон. Біля однієї з гідроелектростанцій його ледве не сприйняли за терориста.
"А когда вы выезжали, вы знаете, что к станции нельзя подъезжать близко. - Ну теперь я буду знать. Извините. - Та надо было узнать сначала перед тем как ехать".
Врятувала мандрівника - популярність.
"Прибежал охранник и сказал что я его видел по телевидени и сразу моментально вопрос был решен. И те же самые охранники помогли с обносом плотины", - говорить Антон Бондаренко, мандрівник.
Мандруючи Дніпром, Антон веде власний відеоблог. В інтернеті можна відстежувати, де ночує мандрівник та що спіймав у Дніпрі на вечерю.
"Был пост, да. Успенский пост. Поэтому я как бы старался людей не кушать. Вот. А так кушаю, какой-то минимальный набор продуктов у меня изначально был. Плюс, люди помогают", - говорить Антон Бондаренко, мандрівник.
Своїм проектом мандрівник хоче привернути увагу до проблем літніх людей та збирає кошти на медичну допомогу хворій пенсіонерці з рідного Запоріжжя.
"Для меня это конечно был такой пример ее стойкости. Потому что она, человек всю жизнь болеет, и она все свои недуги как бы настолько стойко переносит, что является примером для нас многих ноющих по любому поводу", - говорить Антон Бондаренко, мандрівник.
Попереду в Антона ще кілька сотень кілометрів та примхливе Каховське водосховище. Через сильний вітер там може здійнятися справжній шторм. Фінішує експедиція в Одесі. Дістатися туди Антон Бондаренко планує днів за десять.
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