В Украине во время нового эпидемического сезона будут циркулировать три штамма вируса гриппа - "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо".

Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018-го и продлится до мая 2019 года, сообщили в Министерстве здравоохранения и отметили, что ожидается и наличие трех вакцин от гриппа, передает УНН.

"Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются: вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A / Singapore / INFIMH- 16-0019 / 2016 (H3N2), вирус, подобный B / Colorado / 06/2017 ", - говорится в сообщении.

Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцины находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре, добавили в ведомстве.

Каждый украинец сможет приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать соответствующее прививки в учреждении здравоохранения. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца.

Ранее Билл Гейтс сообщил, что пожертвует $12 миллионов на создание универсальной вакцины от гриппа.