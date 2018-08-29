Сутички в Ла-Манші через... морські гребінці. Французькі рибалки на човнах напали на британських, бо вважають що ті збирають в регіоні занадто багато цих молюсків. І вважають це - пограбуванням природних ресурсів. Подробиці баталій - далі.

Французькі рибалки атакували британських уночі в протоці Ла-Манш за 22 кілометри від узбережжя Нормандії. Тридцять п'ять човнів проти п'яти. Причина міжусобиці - морські гребінці. Французи вважають, що в них нерівні умови вилову, порівняно з британцями. Згідно з двосторонньою угодою, вони можуть збирати гребінці лише від жовтня до середини травня, а ті - цілий рік. Тож вимагають, щоб сезон вилову починався однаково для всіх.

"Ми маємо квоти, і лише певні години, коли вилов дозволений. Для британців же - обмежень немає: вони можуть ловити сім днів на тиждень. Тож і забирають усе - припливають, наповнюють човни і їдуть додому", - говорить Ентоні Квеснел, капітан французького судна La Rose Des Vents .

Французькі рибалки жбурляли в британські човни камінням та димовими шашками. Потім почалася стрілянина. Пошкоджено три французькі кораблі. Кілька суден зіткнулися.

"Вони починають працювати за місяць до нас і залишають нам дріб'язок", - говорить Ентоні Квеснел.

Британські рибалки уже попросили захисту з боку влади своєї країни. А голова шотландської риболовної асоціації назвав інцидент "чистим піратством". Сутички між рибалками тривали, доки не приїхала поліція Франції.

"Урешті-решт, це того варте. Вони відпливли на більш як 20 морських миль. Утім, як кажуть мої колеги, ми виграли бій, але програли війну", - говорить Ентоні Квеснел.

Конфлікт через вилов морських гребінців у цьому регіоні триває вже 15 років. Останні п'ять - між країнами діяла угода. Вона обмежувала період вилову для французів, але забороняла рибалити великим британським суднам. Цьогоріч французька сторона угоду розірвала.