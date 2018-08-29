У Греції вночі загорівся пором із понад тисячею людей на борту. Пожежа розпочалася у відділенні стоянки для автомобілей - коли паром прямував на острів Крит.

Гасити полум'я до нього прибули морські та повітряні екстрені служби. Пасажирів та екіпаж евакуювали до порту в Піреї. Туди ж за чотири години прибув і сам пором.

Ніхто не травмувався. На автобусах пасажирів доправили до іншого порому. Причини пожежі - встановлюють.