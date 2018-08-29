В Киеве вспыхнула квартира с запертым ребенком (фото) [ Редактировать ]
Вечером 29 августа в Шевченковском районе Киева загорелась квартира на 2 этаже жилого дома. Из огня удалось спасти ребенка.
"Был госпитализирован ребенок в клинику "Охматдет". На месте работали три экипажа скорой помощи и несколько машин ГСЧС. На данный момент на месте ЧП еще находятся пожарные", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Спасатели устраняют оставшиеся очаги возгорания и устанавливают его причину.
В этот же день под Черниговом водитель сгорел в собственном автомобиле.
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