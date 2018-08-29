Детсады в Украине не примут десятки тысяч детей [ Редактировать ]
В Украине 46 тысяч детей ждут зачисления в детский сад, сообщает Министерство образования и науки Украины.
Самая большая очередь на устройство детей в детсады во Львовской области - 4 200 детей, Ривненской - 3 468 и в Киеве - 3 495 детей. Большое количество учреждений дошкольного образования, особенно в крупных городах Украины, работают со значительной перегрузкой, говорится в сообщении, пишет УНН.
В Минобразования отметили, что одной из причин возникновения очередей в детские сады является недостаточная сеть этих учреждений.
"В 90-х годах, когда в Украине рождаемость значительно упала, многие здания садиков были переданы в аренду, заморожено строительство новых заведений, многие помещения пришли в упадок", - пояснили в министерстве.
По состоянию на 1 сентября 2017 года очередь в детские сады в Украине составляла 52 200 детей.
Тем временем в Киеве родилось рекордное количество детей.
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