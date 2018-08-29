29 августа Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко в удовлетворении жалобы об изменении меры пресечения.

Савченко, которой инкриминируют подготовку террористического акта, будет по-прежнему находиться под стражей, сообщает gordonua.com со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Адвокаты просили заменить содержание под стражей домашним арестом или передачей на поруки. Следственный судья огласил резолютивную часть определения, согласно которому Савченко останется под арестом.

Полный текст решения будет обнародован 3 сентября.

В начале августа глава ГПУ заявил, что следствие получило все необходимые доказательства по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Теперь следствие готовит к передаче в суд 10 томов уголовного дела.