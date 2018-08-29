Савченко оставили под арестом [ Редактировать ]
29 августа Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко в удовлетворении жалобы об изменении меры пресечения.
Савченко, которой инкриминируют подготовку террористического акта, будет по-прежнему находиться под стражей, сообщает gordonua.com со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Адвокаты просили заменить содержание под стражей домашним арестом или передачей на поруки. Следственный судья огласил резолютивную часть определения, согласно которому Савченко останется под арестом.
Полный текст решения будет обнародован 3 сентября.
В начале августа глава ГПУ заявил, что следствие получило все необходимые доказательства по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Теперь следствие готовит к передаче в суд 10 томов уголовного дела.
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