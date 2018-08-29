Мигранты из Украины - как аргумент в свою защиту

Чехия не будет принимать больше беженцев - потому что принимает украинцев. Об этом заявил чешский премьер. Ранее подобные заявления звучали и от польских властей. Что это за украинские мигранты и сколько их - узнавала Елена Абрамович.

О мигрантах из Украины чешский премьер заговорил, протестуя против квот Брюсселя по распределению беженцев между странами Евросоюза. Якобы его страна переживает наплыв других переселенцев.

Только за первые полгода 2018 полиция Чехии задержала почти две с половиной тысячи нелегальных мигрантов. И большинство из них - не из стран Африки или Ближнего Востока, а из Украины, Молдовы и России. В прошлом году Чехия депортировала более тысячи украинцев.

"Чехия больше не примет ни одного беженца, который прибыл в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины".

Пожаловался Андрей Бабиш и на отсутствие четкого плана действий в Евросоюзе. Обсудить детально вопрос он собирается с Вышеградской четверкой - куда помимо Чехии входит Словакия, Венгрия и Польша. Эти страны не хотят принимать беженцев.

Мигрантов из Украины, как аргумент в свою защиту - ранее использовал и польский премьер. Заявлял, что Польша приняла миллионы украинцев. Однако риторика стихла после оглашения официальной статистики за 10 месяцев прошлого года статус беженца Польша предоставила всего 56 украинцам.

Там, как и в Чехии, большинство представителей нашей страны не беженцы, а экономические мигранты, которые получают не пособия, а разрешения на работу.