Ульяна Супрун стала лидером антирейтинга симпатий украинцев [ Редактировать ]
Кстати, не только глава "Нафтогаза" оказался в лидерах антирейтинга народных симпатий. Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" по заказу американского Международного Республиканского Института.
В итоге, возглавила список исполняющая обязанности Министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она набрала 46% антинародных симпатий. На втором месте, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Против него высказались 20% опрошеных. Чуть меньше, 18%, недолюбливают директора НАБУ Артема Сытника. А всего в топ антисимпатий попали 21 политик и 1 чиновник. В опросе участвовали 2400 респондентов.
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