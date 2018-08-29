Преступление без наказания. В Черкассах два с половиной месяца не могут установить виновников смертельного ДТП. Еще 17 июня экс-депутат черкасского облсовета налетела на трассе на двух велосипедистов. От сильного удара Алексей Гончар скончался на месте, его девушка Анна получила многочисленные травмы. Станислав Кухарчук продолжит

Эти кадры были сняты через час после трагедии на обочине трассы тело велосипедиста, полиция и белый мерседес экс-депутата черкасского облсовета Любови Савченко. Спустя два месяца - на месте аварии все еще лежат запчасти от машины и велосипедов, которые иномарка буквально снесла с дороги.

То, что осталась живой Аня называет чудом. Алексей ехал позади девушки, и вся сила удара пришлась именно на него, Аня отделалась многочисленными ушибами. На месте, где погиб Леша - родные установили импровизированный памятник.

То, что справедливости придется именно добиваться - Аня поняла, когда узнала, кто их сбил. Больше месяца ей не предоставляли статус потерпевшей, а когда признали - не дали ознакомится с материалами дела.

"Что тут странного - человек с деньгами. Наверное все оно и должно так идти, были бы у меня деньги, наверное оно разворачивалось по другому данное следствие, а так. Так оно наверное и должно быть", - говорит Анна Дядюра, пострадавшая в ДТП.

Сразу после аварии адвокаты экс-депутата Любови Савченко предлагали потерпевшим деньги за отказ от претензий. Родные Алексея на сделку не пошли. С тех пор ни Савченко, ни ее представители на связь не выходят. Общаться с прессой сама бизнес-леди тоже не горит желанием.

"Это очень тяжело, это очень сложно - это очень, я не буду встречаться ни с одни каналом. Потому что мне нечего вам сказать, мне нечего вам сказать", - говорит Любовь Савченко, водитель Мерседеса.

В полиции уверяют, производство расследуют объективно.

"Підозра не оголошена поки нікому, буде вирішуватись питання про вручення підозри тільки після того, як надійдуть до слідства результати експертиз", - говорит Дмитрий Грищенко, офицер по связям с общественностью ГУНП в Черкасской области.

Правда, в полиции не скрывают - ждать этих результатов можно долго.

Станислав Кухарчук Павел Тимошенко