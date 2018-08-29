Продавать или не продавать. О судьбе украинских черноземов сегодня говорили в Николаеве. Здесь прошел межрегиональный форум фермеров.

Приехала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, отменять мораторий на продажу сельхоземель нельзя. Ведь это попросту уничтожит фермеров. Какие проблемы обсуждали еще - далее в материале.

Сегодня в Николаев съехались фермеры из южных областей - Николаевской, Одесской, Херсонской. Собрались на форум, чтобы обсудить, каким должен быть новый аграрный курс Украины. Инициатором стала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Форум - один из этапов объединения всех сельхозпроизводителей страны. Говорили и о меморандуме, подписанном между аграрными ассоциациями и Батькивщиной.

"Я переконаний, що цей документ, подальша наша з вами колективне написання тих дій, які треба викласти в новому економічному курсі у вигляді його фундаменту в новому аграрному курсі, дасть можливість зробити Украину аграрною наддержавою найкращою в світі", - говорит Андрей Гордийчук, участник форума.

Проблем в сельском хозяйстве много. В частности, неподьемные цены на энергоносители, нечестная конкуренция. Заоблачными считают фермеры и налоги за аренду земли. Стоимость одного гектара начинается от двух тысяч гривен. Правда некоторые предпочитают не платить и находят незаконные схемы.

"И он тоже конкурирует за землю. Он приходит к пайщику и говорит: давай я тебе буду платить кэшем. А ты еще получишь субсидию. И он забирает землю у того, кто работает легально. А дальше громада не получает денег", - говорит Михаил Соколов, участник форума.

По мнению Юлии Тимошенко, положительные изменения в сельхозотрасли Украины возможны только после полной перезагрузки власти в стране. Политик акцентировала внимание на необходимости создания новой конституции. Далее - изменения в судебной системе, создание механизма общественного контроля за деятельностью всех ветвей власти.

"Ми по крихтам збираємо ті поради, які нам дають сьогодні люди, щоб наша нова політика, наш новий курс був наповнений реальним важливим і ефективним змістом. Щоб в новому курсі були зібрані найкращі поради і думки тієї креативної частини суспільства, яка сьогодні паросто відкинута діючою владою", - говорит Юлия Тимошенко, лидер ВО "Батькивщина".

Подобные форумы лидер "Батькивщины" планирует проводить и в других областях. После все предложения лягут в основу программы развития аграрного сектора Украины.