Власти Киева призвали Кабмин помочь в газовом конфликте с "Нафтогазом" [ Редактировать ]
Газовый кризис в столице. НАК "Нафтогаз" по-прежнему отказывается поставлять голубое топливо, пока Киев не рассчитается с долгами. Это грозит срывом отопительного сезона.
Почему сложилась такая ситуация и могут ли киевляне рассчитывать на горячую воду и тепло - разбирались наши корреспонденты.
Чтобы не допустить срыва отопительного сезона мер Киева Виталий Кличко обратился за помощью к правительству. Он отметил, что в городе сложилась критическая ситуация с поставками газа.
"Нема можливості заключити договір Київтеплоенерго з Нафтогазом через невирішене питання боргів, борги виникли внаслідок різниці в тарифах, сума складає на сьогоднішній день 729 мільйонів 560 тисяч гривень, єдиним менханізмом компенсації боргу є прийняття відповідної постанови кабінету міністрів", - говорит Виталий Кличко, Киевский городской голова.
Выделить деньги, чтобы разобраться с долгами, пообещал премьер Владимир Гройсман. Он попросил включить этот вопрос в повестку дня правительства и дал поручение Минфину найти источники финансирования.
"Я пообіцяв, що ми допоможемо Києву і киянам, вийти з цієї ситуації, ми попрацювали з колегами по уряду і максимально знайшли можливості щоби підтримати Київ, я думаю, що тут розбіжностей не буде, дуже важливо вчасно підготуватись до опалювального сезону, його розпочати, в столиці є своя специфіка, яку треба враховувати, в тому числі в технології виробництва і електроенергії, але я думаю,тут не має в нас розбіжностей в Уряді, ми підтримаємо і допоможемо", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
Разбирательства между столицей и газовым монополистом длятся уже полгода. Сотни котелень, которые в мае были переданы с баланса "Киевэнерго" новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" - до сих пор простаивают. Нафтогаз отказался поставлять голубое топливо, пока столица не рассчитается с долгами. Дескать, у предыдущего контрагента "Киевэнерго" - перед монополистом огромный долг. Почти 5 миллиардов гривен. Из них больше миллиарда - это начисленные НАКом штрафы. По факту, этот долг пытаются повесить на киевлян. Власти Киева намерены оспаривать это в судах.
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