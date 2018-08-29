"Школьное перемирие" должно стать важным шагом к устойчивому миру на Донбассе. Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Но при этом нужно искать политический путь выхода из конфликта. Оппозиционеры постоянно выступают с предложениями, цель которых - достижение мира на востоке страны.

"Мы приветствуем любое перемирие, которое позволит прекратить убийства. И будем всячески способствовать тому, чтобы это продолжалось как можно дольше. Но, нужно решать вопрос кардинально. Нужно заканчивать военный конфликт, все люди этого хотят. Нужно переходить к прямым переговорам с этими непризнанными республиками, с РФ. Чтобы выработать механизм остановки войны и возврата территории и людей в Украину. Это позиция нашей фракции. Базой являются Минские соглашения, которые признал весь мир", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".