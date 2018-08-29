Отопительный сезон по всей Украине также на грани срыва. Представители компаний-операторов газораспределительных сетей бьют тревогу. Отрасль, из-за мизерных зарплат, ежедневно покидают сотрудники.

Почему сложилась такая ситуация и как можно решить проблему, разбирались наши корреспонденты.

Работают в убыток, да еще и за минимальную оплату. Газовщики приводят статистику. Их зарплаты на треть меньше, чем у промышленников и на половину, чем у энергетиков. Из-за сложной финансовой ситуации только за последние два года отрасль покинули около 20 тысяч сотрудников.

"У нас в июне месяце средняя заработная плата составила по пату 6027 гривен. Почему за июнь, за июль статистики еще нет. Так вот, средняя заработная плата по промышленности по днепропетровской области 10264 грн", - говорит Анатолий Москвичев, руководитель управления по персоналу ПАО "Днепропетровскгаз".

Нехватка кадров в компаниях газораспределительных сетей сегодня составляет, в среднем по стране, практически 25 процентов. Об этом говорят на самих предприятиях. В небольших населенных пунктах ситуация уже критическая. В ремонтных бригадах, которые должны состоять из трех человек, часто остается только один слесарь.

Аварийные машины неисправны, поэтому выезжать на плановые работы не на чем. В первую очередь, отрасль покидают квалифицированные сотрудники с большим опытом работы. Новые кадры подобрать сложно и на их обучение уйдет минимум два года.

"Те люди, которые увольняются - это работники службы сетей, это работники, которые занимаются наладкой и регулировкой оборудования газа. Мы с таким тарифом и с такими зарплатами придем к тому, что просто через два года некому будет выполнять работы", - говорит Татьяна Бузовская, технический директор ПАО "Запорожгаз".

В профсоюзе газовщиков объясняют, причина в неправильном тарифе. С 2016 его распределяют так: с семи гривен за кубометр голубого топлива - 12 копеек получает поставщик газа. 22 начисляют трансгазу. 51 копейка идет на услуги обл. или горгазов. Гривна и 16 копеек - это отчисление в бюджет. И 4 гривны 94 копейки - монопольный доход "Нафтогаза". В профсоюзе утверждают, тариф необходимо менять. Уже разработана новая формула, которая утверждена в нацкомисии по регулированию комуслуг. Но последнее слово - за правительством.

"Якщо б сьогодні перерозпріділити ці кошти і добавити ще ті 20 копійок на облгази я думаю, що нікому від цього не було б погано, не збільшуючі ціну на газ. Можна забрати від одного оператора, дати другому там де 4 гривні 94 копійки було б 4 гривні 74 копійки. Я думаю, що їм би замість 39 міліардів хватило би 28 чи 32. Бо потім вони собі б премії менші дали", - говорит Сергей Копанчук, глава профсоюза работников газовых хозяйств Украины.

Впрочем, 20 копеек целую отрасль спасти не смогут, уверены энергетические эксперты. Вопрос глобальнее. Ресурс газораспределительных сетей не безграничен, а это означает, что материальную базу необходимо постоянно модернизировать и содержать в хорошем состоянии.

"Давайте не забывать, что сети нужно, я не говорю о модернизации, их нужно ремонтировать. Там уровень амортизации просто колоссальный. По отдельным компаниям он превышает 60-65-70 процентов. Поэтому от этого мы тоже никуда не уйдем. Вопрос зарплаты это уже частный вопрос, это уже крик души. Люди просто напросто уезжают в Польшу. Власть украинская фактически создала такую ситуацию когда в стране не выгодно работать, ну кроме как в "Нефтегазе", "Укртрансдобыче". Где люди получают десятки тысяч гривен на рядовых должностях и в принципе, не несут ответственности не за что", - говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель фонда энергетических стратегий.

Тем временем, газовщики утверждают, что отопительный сезон по всей стране на грани срыва. Запускать и ремонтировать газораспределительные системы практически некому. И если правительство не решит вопрос с распределением тарифа в ближайшее время, то уже через месяц возможна остановка всей системы. А газовщики могут выйти на массовые акции протеста.