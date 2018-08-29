Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие [ Редактировать ]
Без потерь, но под обстрелами. Боевики на Донбассе продолжают вести огонь по позициям наших военных. Сегодня противник уже 6 раз нарушал режим тишины.
Больше всего палили в районе Станицы Луганской и Крымского. Противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также военным пришлось закрыть КПП "Новотроицкое". Из-за возгорания сухой травы там начали взрываться мины.
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