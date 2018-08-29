В Украине отслужили панихиды по погибшим в Иловайске [ Редактировать ]
Почтили память погибших героев сегодня во всех городах и селах Украины. Ведь Иловайская трагедия - коснулась почти каждого уголка нашей страны.
Сотни людей собрались на главных улицах с цветами и фотографиями погибших героев. Многие приносили подсолнухи, как символ трагедии.
Ведь именно в цветущих полях расстреляли колонну украинских бойцов. Отслужили панихиды и вспоминали события той трагедии. А вечером на улицах зажгли свечи.
"Згадати звісно всіх наших побратимів, які лежать тут в землі, всі вони тут лежать разом - Іловайськ, Дебальцево, всі хто протистояв збройній агресії Російської Федерації на сході нашої держави", - говорит Андрей Неживой, и.о. заместителя командира Кропивницкого третьего отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго.
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