Почтили память погибших героев сегодня во всех городах и селах Украины. Ведь Иловайская трагедия - коснулась почти каждого уголка нашей страны.

Сотни людей собрались на главных улицах с цветами и фотографиями погибших героев. Многие приносили подсолнухи, как символ трагедии.

Ведь именно в цветущих полях расстреляли колонну украинских бойцов. Отслужили панихиды и вспоминали события той трагедии. А вечером на улицах зажгли свечи.

"Згадати звісно всіх наших побратимів, які лежать тут в землі, всі вони тут лежать разом - Іловайськ, Дебальцево, всі хто протистояв збройній агресії Російської Федерації на сході нашої держави", - говорит Андрей Неживой, и.о. заместителя командира Кропивницкого третьего отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго.