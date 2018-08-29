Внедрение новой системы образования, результаты борьбы с контрабандой и штрафы для злостных неплательщиков алиментов - об этом и не только сегодня говорили на очередном заседании Кабмина. Подробности расскажет - Ольга Теребинская.

395 миллиардов гривен за 7 месяцев - столько средств в госбюджет передала государственная фискальная служба за счет борьбы с контрабандой. По словам главы ведомства Мирослава Продана - поступления выросли на 15 процентов. Только за последние четыре месяца таможенники обнаружили рекордное количество янтаря, драгоценностей и наркотиков, которые пытались провезти через границу Украины.

"Динаміка в 15 % свідчить що боротьба з тіньовою економікою триває. Якщо розділити надходження в розрізі податкових і митних, то динаміка виглядатиме так: 216 млрд грн, або додатково майже 19% передано від податкових платежів і більше 10% передано від митного напрямку", - говорит Мирослав Продан, и.о. главы Государственной фискальной службы.

Ежедневно из тени выводят сотни миллионов гривен, рапортуют фискалы. И это только начало, уверяет глава правительства.

"Чи не вперше ми реально почали закручувати гайки там де схеми виявлені. Тільки в минулому році ми додали плюс 70 мільярдів, в цьому році ви почуєте зараз ті цифри які надходять, але я наголошую - це справа честі і держави, щоби ми всі були обєднанні навколо служіння Україні. Через ресурси які будуть надходити від ліквідацій тіньових схем - кожна гривня, я це гарантую, буде віддана освітянам, лікарям, пенсіонерам, збройним силам України", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Еще одна топ-тема сегодняшнего заседания - подготовка к учебному процессу. Профильный министр Лилия Гриневич напомнила родителям первоклассников, что отныне первый месяц обучения - адаптационный.

"Це означає, що впродовж цього часу діти знайомляться з школою, класом. Увага, ранець носять без важкого приладдя та книжок. Вивчають безпечну дорогу від школи додому. Триває напрацювання правил роботи в школі алгоритмів для повсякденного життя у школі", - говорит Лилия Гриневич, министр образования и науки.

По словам Гриневич, в этом году планируют напечатать 18 с половиной миллионов учебников. Однако из-за судов, ограниченных возможностей украинских типографий и недочетов в редактировании - не все школьники получат свои книги вовремя. Но электронные версии учебников по всем предметам уже есть на сайте института модернизации содержания образования.

"У нас був чіткий план щодо доставки: перші в серпні, десяті у вересні, п'яті в липні. Цей план ми оприлюднили, але в реальності все посунулось на місяць, півтора. 80% підручників для п'ятих класів вже розвезено до обласних баз і місцеві органи самоврядування їх довозять до шкіл. Триває друк і починається розвезення підручників для першого класу до обласних баз. Десяті класи зараз друкуються і будуть розвезені в кожну школу лише в листопаді", - говорит Лилия Гриневич, министр образования и науки.

Реформа образования - длительный процесс, результаты которого будут ощутимы лишь через 10-12 лет. Но очень важно уже сейчас заботиться о тех, кто обучает подрастающее поколение украинцев.

"Треба зазначити, що школа - це не тільки стіни, парти, нові програми, а це також і український учитель. який має відчувати на собі величезну повагу і те що ми за останні декілька років збільшили бюджет освіти зі 127 до 220 мільярдів говорить про те, що для нас це є надважливим пріоритетом, як ми будемо навчати - так ми і тримаємо", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

А уже с сегодняшнего дня ввели пеню для злостных неплательщиков алиментов. Если долг перевалил за год - дополнительно придется заплатить еще штрафные 20 процентов. Если задолженность достигла двух лет - 30 процентов, а если трех - то платить придется больше еще на 50 процентов. И для того, чтобы получить эти средства - не нужно будет бегать по судам. Перерасчет происходит автоматически.