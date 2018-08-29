Четвертая годовщина Иловайской трагедии и народный День памяти отмечают сегодня в Украине. Именно ценой жизни погибших на Донбассе воинов наша страна сохранила свою независимость, - написал на своей странице в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

По его словам, каждая прерванная жизнь - это преступление России, за которое она ответит. Главная военная прокуратура, напомню, практически завершила расследование событий под Иловайском в 2014 году.

Тогда там погибли 366 украинских воинов - более четырех сотен получили ранения и три сотни бойцов попали в плен.