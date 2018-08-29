В столице почтили память погибших защитников Украины. Четыре года назад под Иловайском российские войска расстреляли колону украинских бойцов, которым пообещали "зеленый коридор".

Что сегодня просили у президента ветераны и родственники погибших? Расскажет Игорь Левенок.

Для Надежды Сергеевны вот таким навсегда останется сын Максим. Он погиб под Иловайском. Киевлянину Максиму Харченко было 36 лет. Его фотография на стене памяти среди защитников Украины, которые приняли смерть в бою с оккупантами 29 августа 2014. Максим обеспечивал эвакуацию раненых из Иловайска. Погиб в результате вражеского обстрела из тяжелой артиллерии.

"Псковская дивизия уже как бы говорят ждала их. Их расстреливали сутки, ребят у которых были винтовки пулеметы и больше никакого снаряжения", - говорит Надежда Харченко, мать погибшего.

Максим Харченко окончил академию МВД. Но после учебы подписал контракт с вооруженными силами. Неоднократно участвовал в миротворческих миссиях в Ираке и Либерии. Был профессиональным снайпером. Вот он. В 2004 в Ираке парень попал в объектив "Интера". А когда началась война на Донбассе Максим, не раздумывая, пошел добровольцем на фронт. Мать отговаривала, сердцем чуяла беду.

"Вы не можете себе представить как, даже на колени становилась. Я говорю, а если ранят. Он - ну ранят так ранят. Я говорю - а если убьют? А он мне говорил: "мама, я солдат, я тебе всегда говорил, что я воин и ты должна всегда быть готова к любой моей доле", - говорит Надежда Харченко, мать погибшего.

Игорь последний, кто видел Максима Харченко живым. Российские военные ударили по их колонне из танков, градов и артиллерии.

"Він сидів на БМП і потім під час обстрілу чи злетів з БМП чи що для мене досі не зрозуміло. Багато подій, які ми досі не можемо відтворити", - говорит Игорь, участник боевых действий под Иловайском.

Обезглавленное тело сына мать смогла похоронить только через три месяца. Его доставила миссия "Эвакуация двести". Без отца осталось двое детей.

"Конкретно мы до сих пор не знаем, как он остался без головы мы не знаем. Делали ДНК мое и детей и у него в ноге была пластина с номером и по этой титановой пластине на номере", - говорит Надежда Харченко, мать погибшего.

Возле стен Михайловского собора установили электронный терминал с видеоматериалами и информацией о каждом павшем воине. Участники мемориальной акции призвали президента объявить 29 августа общенациональным днем памяти погибших защитников Украины.