В Германии снесли статую Эрдогану [ Редактировать ]
Открыли и сразу же демонтировали. В немецком Висбадене убрали статую президента Эрдогана, которую выставили на вернисаже фестиваля современного искусства. Почему - расскажет Татьяна Логунова
Фестиваль современного искусства в Висбадене - только начался и продлится до конца недели. Но один из экспонатов биеннале - уже убрали. Сегодня ночью организаторы демонтировали золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Статуя раздора высотой в 4 метра, отлитая из бетона и выкрашенная в золотой цвет, у ног - свеча и табличка "свобода прессы". Она простояла в центре города ровно один день. За это время - противники турецкого президента написали десятки жалоб в полицию и попытались облить монумент краской. А его сторонники - организовали возле статуи стихийный митинг, чтобы ее защитить.
Этого и добивались - объясняет интендант фестиваля. Дескать, на фестивале, который известен своими провокациями, хотели подискутировать о Турции и услышать разные мнения о ее лидере.
"Это нормально - обсуждать спорную фигуру Эрдогана. В других странах это невозможно, что очень прискорбно, но здесь мы можем дискутировать и на тему статуи и на тему самого человека", - говорит Уве Эрик Лауфенберг, интендант фестиваля.
Дискуссия получилась жаркой.
"Я сам из Турции и это мой президент. И мне нравится видеть здесь его статую. У каждого свое мнение, у меня такое".
"Это не мнение, это провокация! На его совести сотни человек".
"Почему? Почему на его совести люди?".
"Потому что он купил власть. Он диктатор".
"А у вас есть доказательства?".
Точку в этом споре поставили власти Висбадена, распорядившись демонтировать статую. Дескать, искусство искусством, но волнения в городе - никому не нужны.
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