Возле Солнца обнаружили опаснейший гигантский объект [ Редактировать ]
Совсем рядом по астрономическим меркам, в 20-ти световых годах, от Солнечной системы астрономы обнаружили гигантский объект - слишком большой для планеты и слишком маленький для звезды.
Небесное тело открыли благодаря современному мощному радиотелескопу. Планета имеет чрезвычайно сильное магнитное поле, а ее масса в 12,7 раз превосходит массу Юпитера – это верхняя граница для планет и нижняя – для звезд-коричневых карликов, говорится в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, передает mir24.
"Этот объект находится прямо на границе между планетой и коричневым карликом, или"неудавшейся звездой". Он преподнес некоторые сюрпризы, которые помогут нам понять магнитные процессы как на звездах, так и на планетах", – отметила астроном Мелоди Као из Университета штата Аризона.
Новый объект получил сложное название SIMP J01365663+0933473. Его изучение может пролить свет на многие тайны Вселенной.
По подсчетам ученых, ему около 200 миллионов лет – по меркам Вселенной, возраст почти младенческий. Несмотря на огромную массу, по размерам планета лишь немного превосходит Юпитер – ее радиус в 1,22 раза больше, чем у газового гиганта.
Температура поверхности составляет 825 градусов по Цельсию (у Солнца – 5500 градусов).
Но больше всего астрономов поразило магнитное поле – в 200 раз больше, чем у Юпитера.
Если этот блуждающий объект войдет в Солнечную систему - последствия буду катастрофическими.
Изучение планеты, по словам астрономов, позволит сравнить, как одни и те же механизмы магнитного динамо работают и на Земле, и на экзопланетах.
Кроме того, поиск радиоволн может стать еще одним способом обнаружения экзопланет, у которых нет своих светил.
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