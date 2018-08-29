Курс гривны на межбанке продолжил падение [ Редактировать ]
29 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились падением курса гривны. Торги открылись котировками 28,05/28,09 гривны за доллар, а к закрытию составили 28,13/28,15 гривны за доллар.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,05 гривны за доллар, максимальные - 28,13 гривны за доллар. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,09 гривны за доллар, максимальные - 28,15 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".
Торги по евро начались с котировок 32,7287/32,7754 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,8642/32,8848 гривны за евро.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4119/0,4129 гривны за рубль, а к закрытию котировки составили 0,4119/0,4124 гривны за рубль.
Пока шли торги 29 августа, курсы покупки и продажи доллара и евро в обменных пунктах украинских банков также заметно выросли.
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