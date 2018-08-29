Акции "Газпрома" арестовали из-за "Нафтогаза" [ Редактировать ]
Окружной суд Амстердама наложил по иску НАК "Нафтогаз Украины" арест на акции компании оператора газопровода "Голубой поток - Блю Стрим Пайплайн" - которые принадлежат российскому "Газпрому".
"30 мая 2018 года на акции организации "Блю Стрим Пайплайн", принадлежащие "Газпрому", наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда Амстердама", - сообщает пресс-служба "Газпрома" в квартальном отчете, передает Лига.net 29 августа.
Кроме того, арест был наложен на погашение задолженности "Блю Стрим Пайплайн" перед "Газпромом".
"Блю Стрим Пайплайн" - совместное предприятие "Газпрома" и итальянской компании Eni. Газопровод "Голубой поток" пролегает из России в Турцию.
Ранее НАК "Нафтогаз" выдвинул условия "Газпрому" для заключения мирового соглашения по новым арбитражным процессам.
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