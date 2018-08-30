Девочка расплакалась узнав, что ее удочерили в день рождения (видео) [ Редактировать ]
Американцы Дэниел и Пейдж Зезулка из города Атенс, штат Джорджия, в день рождения приемной дочери узнали, что им наконец-то официально разрешат стать ее родителями (до этого они были опекунами). Зезулка решили рассказать об этом на следующий день, чтобы подготовиться и снять ее реакцию на видео. Об этом пишет издание Meduza.
Они написали на бумаге сообщение, где говорилось об удочерении. Этот листок вставили в рамку и положили в подарочную коробку, которую после вручили девочке (как ее зовут, неизвестно). Прочитав сообщение, она расплакалась от счастья, стала обнимать родителей и говорить, как сильно их любит. Ее приемная мать выложила видео с реакцией девочки в фейсбук.
Девочка вместе со своим братом и сестрой три года прожила с семьей Зезулка. По словам матери, она буквально "молилась", чтобы ее удочерили. Теперь все они (брат и сестра тоже) часть одной семьи.
"Усыновление - это чудесно. Мы хотим, чтобы остальные знали, что усыновление близнецов и детей во взрослом возрасте может стать самым прекрасным приключением, в котором вы когда-либо участвовали", - написала в своем фейсбуке Пейдж Зезулка.
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