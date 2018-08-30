За последние несколько месяцев Саудовская Аравия провела несколько либеральных реформ, которые значительно расширили права и возможности саудовских женщин.

Все началось с того, что 24 июня 2018 года в Королевстве вступил в силу закон, согласно которому женщины смогли наконец-то водить машину самостоятельно (ранее для этого требовалось разрешение опекуна-мужчины). Спустя некоторое время женщинам впервые в истории разрешили работать нотариусами, а теперь они смогут еще и летать.

Как сообщает издание Al Arabiya, Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии выдало пять лицензий на управление самолетом женщинам-пилотам. Это позволяет им быть капитанами экипажа на рейсах авиалинии Saudi Arabian Airlines.

Лицензирование работы женщин-пилотов - часть масштабного проекта Генерального управления гражданской авиации, в рамках которого саудовские женщины получают возможность работать в авиационном секторе. Это одна из целей Международной организации гражданской авиации.

Напомним, что в Армию Украины записались десятки тысяч женщин.