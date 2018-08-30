Женщинам в Саудовской Аравии впервые в истории выдали лицензии пилотов [ Редактировать ]
За последние несколько месяцев Саудовская Аравия провела несколько либеральных реформ, которые значительно расширили права и возможности саудовских женщин.
Все началось с того, что 24 июня 2018 года в Королевстве вступил в силу закон, согласно которому женщины смогли наконец-то водить машину самостоятельно (ранее для этого требовалось разрешение опекуна-мужчины). Спустя некоторое время женщинам впервые в истории разрешили работать нотариусами, а теперь они смогут еще и летать.
Как сообщает издание Al Arabiya, Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии выдало пять лицензий на управление самолетом женщинам-пилотам. Это позволяет им быть капитанами экипажа на рейсах авиалинии Saudi Arabian Airlines.
Лицензирование работы женщин-пилотов - часть масштабного проекта Генерального управления гражданской авиации, в рамках которого саудовские женщины получают возможность работать в авиационном секторе. Это одна из целей Международной организации гражданской авиации.
Напомним, что в Армию Украины записались десятки тысяч женщин.
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