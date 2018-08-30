30 августа - 242-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 123 дня.

Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.

Именины 30 августа

Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

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