30 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
30 августа - 242-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 123 дня.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 30 августа
Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
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