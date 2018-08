Президент США Дональд Трамп заявил, что юрист Белого дома Дон Макган покинет свой пост в ближайшие месяцы, передает BBC.

"Макган покинет Белый дом после того, как доведет до конца кампанию по утверждению кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда... Я работал с Доном долго, и ценю его службу по достоинству", - написал Трамп в Twitter.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!