Президент США Дональд Трамп заявил, что юрист Белого дома Дон Макган покинет свой пост в ближайшие месяцы, передает BBC.

"Макган покинет Белый дом после того, как доведет до конца кампанию по утверждению кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда... Я работал с Доном долго, и ценю его службу по достоинству", - написал Трамп в Twitter.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

Как сообщается, по словам Макгана, он не обсуждал отставку и заявление президента стало для него неожиданным.

ВВС отмечает, что отставка может быть связана с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Ходят слухи, что Макган активно сотрудничал с прокурором. В течение нескольких месяцев он добровольно посетил три интервью команды Мюллера. Беседы продолжались в общей сложности 30 часов.

Макган работал в Белом доме с первого дня инаугурации Трампа. Он занимался более общими вопросами, в частности избирательного права.

Напомним, что Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США.