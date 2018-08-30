Горить сухостій і під Волновахою

Горить сухостій і під Волновахою. Від вогню детонують мінні поля та нерозірвані боєприпаси. Через це контрольно-пропускний пункт "Новотроїцьке" тимчасово закрили.

Відновити його роботу планують після того, як вщухне вогонь і мине загроза вибухів.