Під Волновахою пожежа знищує сухостій та мінні поля [ Редактировать ]
Горить сухостій і під Волновахою. Від вогню детонують мінні поля та нерозірвані боєприпаси. Через це контрольно-пропускний пункт "Новотроїцьке" тимчасово закрили.
Відновити його роботу планують після того, як вщухне вогонь і мине загроза вибухів.
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