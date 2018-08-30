Про злочин Кремля - нагадали під посольством Росії в Києві. Кілька сотень людей - військові, добровольці, родичі та друзі загиблих - виклали під будівлею білі хрести зі світлинами полеглих українських героїв.

Вони вимагають "покарати Путіна" за Іловайськ. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Пізніше спробували передати звернення до російського президента з вимогою звільнити українських політв'язнів, однак працівники посольства - через голосовий зв'язок біля входу - заяву прийняти відмовились.