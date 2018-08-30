Біля посольства Росії встановили хрести [ Редактировать ]
Про злочин Кремля - нагадали під посольством Росії в Києві. Кілька сотень людей - військові, добровольці, родичі та друзі загиблих - виклали під будівлею білі хрести зі світлинами полеглих українських героїв.
Вони вимагають "покарати Путіна" за Іловайськ. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Пізніше спробували передати звернення до російського президента з вимогою звільнити українських політв'язнів, однак працівники посольства - через голосовий зв'язок біля входу - заяву прийняти відмовились.
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