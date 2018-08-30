Вшановували пам'ять загиблих бійців напередодні в усіх містах і селах України. Адже Іловайська трагедія - торкнулася чимало родин по всій країні.

У Кропивницькому пам'ять загиблих під Іловайськом вшановували на Алеї слави Рівнянського кладовища. Саме там поховані полеглі воїни. Пом'янути їх прийшли рідні, друзі, побратими, волонтери та містяни. Тоді, під час виходу з Іловайського котла, загинуло шестеро бійців Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Сьомого вважають зниклим безвісти.

"Ми тут зібралися, щоб пом'янути наших хлопців які загинули безпосередньо в Іловайському котлі, згадати звісно всіх наших побратимів, які лежать тут в землі, всі вони тут лежать разом - Іловайськ, Дебальцево, всі хто протистояв збройній агресії Російської Федерації на сході нашої держави", - говорить Андрій Неживий, в. о. заступника командира Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

На Алеї героїв зібралися містяни в Дніпрі. Біля стели, де викарбувані імена загиблих, відслужили панахиду, поклали квіти та вшанували героїв хвилиною мовчання.

"Колона пошла на выход через село Многополье. Наша машина заблудилась, наткнулись на разбитую колонну, все горело, много трупов, оторваны руки и ноги, оружие валялось", - говорить Євген Корогот, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Був дзвінок, я з ним балакала, мінут за 20 до гибелі, потім він начав балакать із жінкою, з моєю невісткою. Сказав, підожди, я тобі перезвоню і все вже більше не перезвонив", - говорить Валентина Ткаченко, мати загиблого військовослужбовця Збройних сил України.

На Центральну площу в Чернівцях прийшли кілька сотень людей. У руках усі тримали соняхи, як символ трагедії. Адже саме в полях російська армія розстріляла колону наших бійців. Там, під Іловайськом, загинули троє буковинців. Їхні фотографії - волонтери розмістили на спеціальній стелі - поблизу пам'ятника Тарасові Шевченку.

"Ткачук, Петихачний і Буравчиков бачили ті жахіття, які показували у фейсбуці і нам було дуже боляче і прикро. Тому кожного року ми вшановуємо пам'ять тих хлопців, які загинули за наше мирне небо", - говорить Марія Філіпчук, волонтерка.

А ввечері в усіх містах запалили свічки та лампадки на знак пам'яті та подяки загиблим героям.