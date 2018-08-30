У М'янмі евакуювали десятки тисяч людей через прорив дамби [ Редактировать ]
Понад 50 тисяч людей евакуювали у М'янмі через прорив дамби. Після потужних дощів та повеней рівень води у водосховищі значно піднявся, це й призвело до масштабної повені.
Підтопило сусідні райони, вода дісталася столиці. Наразі екстрені служби переправляють місцевих жителів до безпечної зони, а медики надають допомогу потерпілим.
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