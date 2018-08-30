Після потужних дощів та повеней рівень води у водосховищі значно піднявся

Понад 50 тисяч людей евакуювали у М'янмі через прорив дамби. Після потужних дощів та повеней рівень води у водосховищі значно піднявся, це й призвело до масштабної повені.

Підтопило сусідні райони, вода дісталася столиці. Наразі екстрені служби переправляють місцевих жителів до безпечної зони, а медики надають допомогу потерпілим.