Люди зачинили вікна в будинках, не працює частина шкіл

В австралійському Мельбурні горить хімзавод. З вогнем борються понад сотню пожежників. На підприємстві є балони з ацетоном і сумішшю для газового зварювання, вони й підживлюють полум'я.

Небо над Мельбурном затягнув токсичний дим. Люди зачинили вікна в будинках, не працює частина шкіл. Причину пожежі - встановлюють.