Небо Мельбурна затягнуло токсичним димом [ Редактировать ]
В австралійському Мельбурні горить хімзавод. З вогнем борються понад сотню пожежників. На підприємстві є балони з ацетоном і сумішшю для газового зварювання, вони й підживлюють полум'я.
Небо над Мельбурном затягнув токсичний дим. Люди зачинили вікна в будинках, не працює частина шкіл. Причину пожежі - встановлюють.
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